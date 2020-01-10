VİDEO I Irak’ta bombalanan ABD üssünün görüntüleri ortaya çıktı

Irak'da ABD askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esad üssüne düzenlen balistik füze saldırısı sonrası çekilen görüntüler internette yayınlandı.

İran'ın ABD'nin Irak'taki üslerine yapmış olduğu balistik füze saldırısının görüntüleri yayımlandı.

Ayn el-Esad üssünde çekilen görüntülerde, yıkılan binalar ve etrafa dağılan füze parçaları görülüyor.

İran ile ABD arasındaki gerilim, ABD'nin 3 Ocak sabahı Bağdat Havalimanı yakınına düzenlediği saldırıyla tırmanmıştı. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis öldürülmüştü.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, General Kasım Süleymani'nin öldürülmesine cevap olarak Tahran yönetiminin en küçüğünün bile ABD’nin kabusu olacağı 13 intikam senaryosu üzerinde durduğunu söylemişti. ABD Başkanı Trump ise İran'ın ABD vatandaşlarına saldırması durumunda 52 hedefi hızlı ve net şekilde vuracaklarını açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları 8 Ocak gecesi, General Kasım Süleymani’nin intikamını alma operasyonunu başlattıklarını ve Irak’ın Anbar ve Erbil bölgelerinde bulunan iki ABD üssünü 12’den fazla balistik füzeyle vurduğunu duyurdu.