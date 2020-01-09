VİDEO I ABD'de 90 şehirde savaş karşıtı eylem

ABD'nin İranlı general Kasım Süleymani’yi öldürmesinin ardından tansiyon yükselirken, ABD'de çok sayıda kentte savaş karşıtı eylemler düzenlendi.

ABD’nin İran generali Kasım Süleymani’yi suikast ile öldürmesinin ardından geçtiğimiz Cumartesi günü, ABD'nin İran'a açabileceği bir savaşa karşı DC, New York, San Francisco dahil 90 şehirde aynı anda eylemler düzenlendi. Toplamda 15 binden fazla kişinin katıldığı eylemlere çağrıyı "İran'a savaşa hayır ve ABD Irak'tan defol!" sloganı ile ANSWER Koalisyonu'nun önderliğinde savaş karşıtı gruplar yaptı. ANSWER Koalisyonu, PSL'nin (Sosyalizm ve Kurtuluş Partisi) etkin olduğu bir savaş karşıtı cephe örgütlenmesi.

Washington DC'de binlerce kişinin katıldığı eylemde konuşan konuşan ANSWER Koalisyonu ulusal direktörü, Sosyalizm ve Kurtuluş Partisi Merkez Komite üyesi Brian Becker İran'a karşı yapılacak bir savaşın Irak veya Libya'ya benzemeyeceğinin altını çizdi. Becker, "Emperyal gangster Donald Trump'ın imparatorluk küstahlığı dünyayı felaketin eşiğine getirecek… Savaşı durdurmak için Vietnam'da yaptığımız gibi bir kitle hareketi inşa etmeliyiz… Örgütlemeli ve örgütlenmeliyiz" dedi.

