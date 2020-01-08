VİDEO | Gazilerden Beyaz Saray'ın önünde savaşa karşı mücadeleye çağrı

2010 yılında ABD'de savaşa karşı bir basın açıklaması yapan yüzün üzerinde Irak ve Afganistan gazisi Beyaz Saray'ın önünde gözaltına alınmıştı. Savaşa karşı mücadele etmeye çağıran gazilerin açıklamasında yapılan bir konuşma bugün çok güncel. Mike Prysner'ın konuşmasını okurlarımızla paylaşıyoruz.

9 yıl önce savaşa karşı mücadele çağrısında bulunan 130'a yakın ABD'li savaş gazisi, Beyaz Saray'ın önünde açıklama yaptıktan sonra gözaltına alınmıştı.

Barış için mücadele eden Irak ve Afganistan gazilerinin 2010 yılının Aralık ayında yaptıkları basın açıklamasında yapılmış bir konuşma güncelliğini fazlasıyla koruyor.

Veterans for Peace (Barış için savaş gazileri) örgütlenmesinde aktif rolu olan, eski ordu mensubu Mike Prysner'in konuşmasını soL okurlarıyla paylaşıyoruz.

Bu eylem, Veterans for Peace ve Answer Coalition tarafından birlikte düzenlenmiş. Answer Coalition ABD'deki komünist partilerden PSL'nin (Sosyalizm ve Kurtuluş Partisi) etkin olduğu bir cephe örgütlenmesi.