VİDEO | Bolivya'da darbecilerden yeni katliam

Bolivya'da ABD destekli darbeye karşı halkın direnişi sürerken, darbeciler halka ateş açmaya devam ediyor.
Dün darbeye karşı büyük bir direniş gösteren El Alto'daki halka darbeci polis ve askerin yaptığı saldırı sonrası 8 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.
Başkent La Paz'daki eylemlerde ise darbecilerin saldırı sonrası 5 kişi öldürüldü.
Halk yaşanan katliamlar karşısında oldukça öfkeli.
Katliamın ardından açıklamada bulunan Evo Morales, "Mesa, Camacho, Áñez ve ortaklarının diktatörlüğü bugün ABD ile koordineli bir operasyonda 6 kardeşin ölümüne neden oldu" dedi.
Bolivya'da darbecilerden yeni katliamhttps://t.co/FjpE6f99ma pic.twitter.com/bB7Gzb4OZg
— soL Haber (@solhaberportali) November 20, 2019