VİDEO | Bolivya'da darbecilerden yeni katliam

Bolivya'da ABD destekli darbeye karşı büyük bir direniş gösteren El Alto'daki halka darbeci polis ve askerin yaptığı saldırı sonrası 8 kişi hayatını kaybederken, başkent La Paz'daki eylemlerde ise 5 kişi öldürüldü.
soL - Dış Haberler
Çarşamba, 20 Kasım 2019 07:53

Bolivya'da ABD destekli darbeye karşı halkın direnişi sürerken, darbeciler halka ateş açmaya devam ediyor.

Dün darbeye karşı büyük bir direniş gösteren El Alto'daki halka darbeci polis ve askerin yaptığı saldırı sonrası 8 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Başkent La Paz'daki eylemlerde ise darbecilerin saldırı sonrası 5 kişi öldürüldü. 

Halk yaşanan katliamlar karşısında oldukça öfkeli.

Katliamın ardından açıklamada bulunan Evo Morales, "Mesa, Camacho, Áñez ve ortaklarının diktatörlüğü bugün ABD ile koordineli bir operasyonda 6 kardeşin ölümüne neden oldu" dedi.

 

 