VİDEO | Bolivya'da darbecilerden yeni katliam

Bolivya'da ABD destekli darbeye karşı büyük bir direniş gösteren El Alto'daki halka darbeci polis ve askerin yaptığı saldırı sonrası 8 kişi hayatını kaybederken, başkent La Paz'daki eylemlerde ise 5 kişi öldürüldü.

soL - Dış Haberler