VİDEO | Bolivya'da büyük uğurlama töreni: Darbeciler tabutlara bile saldırdı!

Bolivya'da ABD destekli darbeye karşı halkın direnişi sürerken, darbeci asker ve polislerin Sentaka'da düzenlediği katliamda yaşamını yitirenlere büyük bir uğurlama töreni düzenlendi.
Onbinlerce kişi El Alto'da yapılan törene katılırken, tören sırasında "satılmış basın gerçekleri yaz" sloganları atıldı.
Halkın darbecilerin katliamına karşı yaptığı büyük cenaze töreni de darbecilerin saldırısına uğrarken, saldırı sırasında tabutlar yere düştü.
Saldırıya ilişkin açıklama yapan Evo Morales, "Añez tabutlardaki ölülere saygı göstermiyor, hayata ve demokrasiye saygı için barış içinde yürüyenleri affetmiyor. Kardeşlerimize karşı şiddeti kınıyoruz" dedi.
İşte o anlar:
EN AZ 29 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Bolivya'da ABD destekli darbenin ardından halkın direnişi sürerken, darbecilerin saldırısı sonrası yaşamını yitirenlerin sayısı en az 29.
Saldırılar nedeniyle yüzlerce kişi de yaralandı.