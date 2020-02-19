Venezuela'nın kaybeden darbecisi Guaido'ya İspanya'dan kötü haber

İspanya Parlamentosu, Venezuela'da başarısız darbeci Juan Guaido'nun Venezuela lideri olarak kabul edilmesini öngören tasarıyı reddetti.

İspanya Parlamentosu'nda Venezuela'da kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden ABD destekli darbeci Juan Guaido'nun Venezuela lideri olarak kabul edilmesini öngören teklifi oyladı.

Teklifin geçmesi için gerekli 148 oya ulaşılamadı. Teklif 190 milletvekilinin hayır oyuyla reddedildi.

Guaido geçen yıl 23 Ocak'ta kendisini "geçici devlet başkanı" ilan ettiğinde İspanya Başbakanı Pedro Sanchez onu ilk tanıyan liderlerden olmuştu.

Ancak İspanya Parlamentosu'nun bugünkü kararı ülkenin tutumunda bir değişikliği ortaya koydu.

Guaido geçen ay Kuzey Amerika ve Avrupa turuna çıkmış ve İspanya'yı da ziyaret etmişti. Ancak Başbakan Sanchez, Guaido ile görüşmemiş, İspanya Dışişleri Bakanı Arrancha González ise Guaido'yu "muhalefet lideri" kabul etmişti.