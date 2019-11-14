Venezuela’nın Brezilya’daki elçiliği hükümet tarafından geri alındı

Brezilya’da darbeci Guaido yanlısı faşist çetelerin Venezuela elçiliğini işgal etmesinin ardından Brezilya’daki toplumsal hareketler faşist çeteleri elçilikten kovdu.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Brezilya’daki elçilik binalarının Juan Guaido taraftarları tarafından işgalinin sonlandığını açıkladı. Bakan binanın savunması ve toparlanmasını mümkün kıldıkları için Brezilya'nın toplumsal hareketlerine teşekkür etti.

Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza yaptığı açıklamada, büyükelçiliğe şiddet kullanarak giren düzensiz grupların toplumsal baskılar sayesinde binayı terk ettiklerini söyledi.

Arreaza Twitter hesabından yaptığı açıklamada, binayı savunan ve geri kazanılmasını sağlayan Brezilyalı toplumsal hareketlere şükranlarını dile getirerek, bütün diplomatik personelin Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ve Venezuela hükümetine desteklerini doğruladıklarını ekledi.

Dün Brezilya’da bulunan elçilik binası ABD kuklası darbeci Juan Guaido taraftarı çetelerce işgal edilmişti. Brezilya polisi olayın ardından işgalci çeteleri güvenlik altına almıştı.

Guaido'nun başarısız darbe girişiminin ardından ABD, ülkedeki Venezuela elçiliğini işgal ederek kukla Guaido'ya teslim etmişti.