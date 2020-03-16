Venezuela'dan karantina kararı: Ya karantinaya gireriz ya da Avrupa’da olduğu gibi bu salgın bizi bitirecek

Venezuela yeni koronavirüs nedeniyle 6 eyalette karantina ilan etti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yeni koronavirüs taşıyanların sayısının 17'ye yükseldiğini aktardı.

Venezuela’daki durumun halen ağır olmadığını fakat ülke olarak hiçbir zaman yaşamadıkları kadar zor bir döneme girdiklerini anlatan Maduro, sivil, askeri ve polisiye tedbirler üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, "Karantinayı sürdürmek karmaşık ve zor olacak fakat bunu önlemek için başka seçeceğimiz yok. Ya karantinaya gireriz ya da şimdi Avrupa’da olduğu gibi bu salgın bizi bitirecek" ifadelerini kullanan Maduro, Kovid-19 salgını karşısında başkent Caracas'ın da yer aldığı Vargas, Miranda, Zulia, Tachira, Apure ve Cojedes eyaletlerinde karantina ilan ettiklerini duyurdu.

Maduro, ülkesindeki hastalar arasında Kolombiya'da koronavirüs kapanların da bulunduğunu söyledi.

İki ülke arasında 2 bin 200 kilometreden fazla sınır olduğunu hatırlatan Maduro, Dünya Sağlık Örgütüne Kolombiya ile ülkesi arasında sağlık alanında iletişim kurulmasını sağlamaları için başvurduklarını ve örgütten kısa süre içinde cevap beklediklerini vurguladı.