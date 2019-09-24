Venezuela'da muhalefetle yeni müzakere süreci başladı

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, muhalefet ile yeni bir müzakere sürecinin başladığını duyurdu. Venezuela Başsavcısı ise ABD destekli muhalefet lideri Juan Guaido'nun Kolombiya'ya gizlice geçmesine yardımcı olan yetkililer için tutuklama emri çıkardı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, muhalefet ile yeni bir müzakere sürecinin başladığını duyurdu.

Sputnik'te yer alan habere göre, muhalefetle ayrıntılı tartışmalar için ayrı paneller oluşturmaya karar verdiklerini söyleyen Arreaza, "Ulusal Yuvarlak Masa, birkaç gün içinde Venezuela'da barış ve birlikte yaşamaya yönelik spesifik ve kısmi anlaşmalar oluşturması gereken sekiz temel teknik tabloyu kurarak ilerleme kaydetmeye devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Haberleşme Bakanı Jorge Rodriguez de, seçimler ve orantılı temsil, toprak bütünlüğü, ABD yaptırımlarının olumsuz etkileri altında üretim, sosyal hizmetler konularındaki inisiyatiflere ilişkin çözüm üretmek için panellere 20 gün süre verileceğini belirtti.

GUAIDO'NUN KOLOMBİYA'YA GEÇMESİNE YARDIM EDEN YETKİLİLER İÇİN TUTUKLAMA EMRİ

Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, ABD destekli muhalefet lideri Juan Guaido'nun Kolombiya'ya gizlice geçmesine yardımcı olan yetkililer için tutuklama emri çıkardı.

Saab, Tachira eyaletinin vali yardımcısı Loryis Silva, Boca de Grita valisi Luz Marina Pernia, La Fria valisi Camilo Roso Suarez ve 'Poor Patron' lakaplı şoför Jonathan Zambrano Garcia hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurdu.