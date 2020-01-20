Venezuela Dışişleri Bakanı'ndan İran'a ziyaret

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza üç günlük resmi ziyaret için Pazar günü İran'a geldi.
Arreaza bugün Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü.
Venezuela Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Arreaza'nın ziyaretinin iki ülke halkı arasındaki kardeşlik ve işbirliğinin güçlendirilmesi amacı taşıdığı belirtildi.
Venezuelalı bakan geçen hafta da Çin'e ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmişti.
Venezuela, ABD tarafından İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesini kınamıştı.
ABD iki ülkeye de ağır ekonomik yaptırımlar uyguluyor.
Zarif ile Arreaza son olarak geçen Ekim ayında New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında görüşmüştü.