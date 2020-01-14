Vandallık: Peru'da İnka tapınağına zarar veren turistler tutuklandı

Peru'da 6 turist, İnka antik kenti Machu Picchu'da bulunan Güneş Tapınağı'na zarar vermek suçundan tutuklandı. Haklarında soruşturma başlatılan turistlerin, suçlu bulunmaları durumunda 4 yıl hapis cezası almaları bekleniyor.

Peru'da İnka antik kenti Machu Picchu'da bulunan Güneş Tapınağı'na zarar veren 6 turist tutuklandı.

AFP'de yer alan habere göre, biri Fransız, biri Şilili, ikisi Brezilyalı ve ikisi Arjantinli olan turistlere, "kültürel mirasa karşı işledikleri suç" nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Turistlerin, koruma alanı kapsamında olan tapınağa kaçak girdiği belirtildi.

Cuoco Emniyet Müdürlüğü, yetkililerin tapınakta fırlatılan tarihi bir taşın tapınak duvarı ve zeminine zarar verdiğini ve söz konusu taşta çatlaklar olduğunu kaydetti. Yetkililer, ayrıca tapınak içinde insan dışkısı bulunduğunu bildirdi.

Turistlerin, "kültürel mirasa zarar vermek" suçundan 4 yıl hapis cezası almaları bekleniyor.