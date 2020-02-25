'Vaka sayısı bizi şaşırttı' açıklaması: İtalya'da ölü sayısı artıyor

İtalya'da yeni koronavirüsü nedeniyle ölü sayısı 7'ye çıkarken, vaka sayısı ise 27'si yoğun bakımda olmak üzere 222'ye yükseldi. Başbakan Giuseppe Conte, 'İtiraf etmeliyim ki vaka sayısındaki patlayış bizi şaşırttı' dedi.

İtalya'da koronavirüs taşıyan dört kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı yediye yükseldi.

Ülkede koronavirüs vakası sayısı 222 olarak açıklanırken, bu kişilerin 27'si yoğun bakımda.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre, riskli bölgelerde, aralarında Pazar günkü Juventus-Inter karşılaşmasının da olduğu bu haftaki futbol maçlarının seyircisiz oynanması planlanıyor.

Virüsün şu ana kadar en yaygın görüldüğü kuzeydeki Lombardia bölgesinin en büyük kenti Milano'dan panikle stok yapmak isteyenler yüzünden süpermarket raflarının boş kaldığını gösteren görüntüler geliyor.

Uzmanların virüse karşı alınacak kişisel tedbirler arasında saydığı el temizleme jelleri, başkent Roma da dahil, ülke genelinde zor bulunuyor. Tüketici dernekleri, el temizleme jelleri ve yüz maskelerinin internette fahiş fiyatlara satılmaya başlamasından şikayetçi oldu.

Başbakan Giuseppe Conte, "İtiraf etmeliyim ki vaka sayısındaki patlayış bizi şaşırttı" dedi. Conte, İtalya'nın diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha sıkı kontroller yaptığını da söyledi ve "Vakaların tespit edilmesinin bir açıklaması da bu olabilir" diye konuştu.

Corriere della Sera gazetesi bugün baş sayfasından "Neden bizde bu kadar fazla hasta var?" sorusunu sordu.

Gazetenin görüşüne başvurduğu Milano Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Profesörü Massimo Galli, İtalya'da salgının muhtemelen bir hastaneden yayılmaya başladığını ve gerekli tedbirler alınmazsa hastanelerin bu tür hastalıkların yayılmasını hızlandırabilecek ortamlar olduğunu söyledi.

BAHREYN'DE VAKA SAYISI 2'YE ÇIKTI

Bahreyn haber ajansı BNA'da yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı, İran'dan gelen bir Bahreyn vatandaşında daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini duyurdu.

Söz konusu kişinin Uluslararası Bahreyn Havaalanı'na gelişinin hemen akabinde gerekli tıbbi kontrollerden geçirildiği ve virüse yakalandığının kesinleştiği kaydedildi.

Bahreyn Sağlık Bakanlığı dün İran'dan dönen bir kişide virüsün tespit edildiğini açıklamıştı.