'Üslerin hedef alınması misilleme senaryolarının en hafifiydi'

İran dini lideri Hamaney'in ofisinden üst düzey bir yetkili 'ABD hedeflerine yönelik füze saldırılarının misilleme senaryoları arasında en zayıf olanları' olduğunu söyledi.

İran'ın Irak'taki ABD üssünü vurması sonrası açıklamalar gelmeye devam ediyor.

İranlı güvenlik yetkilileri Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından 13 farklı misilleme senaryosu belirlediklerini açıklamıştı.

İran'ın dini lideri Hamaney'in ofisinden üst düzey bir yetkili “ABD hedeflerine yönelik füze saldırılarının misilleme senaryoları arasında en zayıf olanları” olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise "İran BM Tüzüğü'nün 51. Maddesi altında kendini savunma bağlamında orantılı tedbirleri hayata geçirdi ve tamamladı. Gerilimi tırmandırmayı ya da savaş istemiyoruz ama her türlü saldırıya karşı da kendimizi savunuruz" ifadesini kullandı.