Ürdün Kralı'ndan Türkiye eleştirisi

Suriyeli göçmenler konusunda ülkesinin yalnız bırakıldığını söyleyen Ürdün Kralı 2. Abdullah 'Biz göçmenleri Avrupa’ya göndeririz diyerek AB'yi tehdit etmiyoruz, bölgemizdeki bu sorunu bizim çözmemiz gerektiğine inanıyoruz' dedi.

France 24 televizyonuna konuşan Kral 2. Abdullah, bölgedeki ve ülkesindeki güncel konuları değerlendirdi.

AB-Türkiye Mülteci Anlaşması kapsamında Ürdün'ün Ankara kadar mali yardım almadığını belirten gazeteci, Ürdün Kralı'na "uluslararası toplum tarafından terk edildiğinizi düşünüyor musunuz" sorusunu sordu. Kral 2. Abdullah bu soruya, "Biz göçmenleri Avrupa’ya göndeririz diyerek AB'yi tehdit etmiyoruz, bölgemizdeki bu problemi bizim çözmemiz gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Euronews'un haberine göre, geçen yılın göçmenler için en az yardım aldıkları yıl olduğunu belirten Ürdün Kralı, "Sığınmacılara eğitim ve sağlık hizmetlerini sağlamamız gerekiyor. Hakkımızın yendiğini düşünüyoruz. Bazen bu zorlu görev karşısında yalnız bırakıldığımızı hissediyoruz. Göçmenlerle ilgilenerek önemli ölçüde AB'nin üzerindeki baskıyı düşürüyoruz" dedi.

AB Komisyon'un son raporuna göre Ürdün'de 660 bini Suriyeli olmak üzere toplam 757 bin sığınmacı bulunuyor. Raporda, 2011'den bu yana birliğin Ürdün'e 2,1 milyar euro yardımda yapıldığı belirtiliyor.

'AMMAN İLE ŞAM ARASINDA DİYALOG VAR'

Kral Abdullah şunları kaydetti:

"Siyasi ve anayasal sürecin doğru yönde ilerlemesini garantilemek için uluslararası toplumun bir parçası olarak hareket ediyoruz. Bu ilerlemenin hızlı bir şekilde olacağını sanmıyorum. Suriye'nin yeniden imarı ve Suriyelilere daha iyi bir hayat fırsatı tanıma noktasında bazı sıkıntılar var. Bu durum, uzun bir süre istiyor."

Suriye yönetimiyle diplomatik ilişkilerin yeniden başlaması konusunda Kral Abdullah, Amman ile Şam arasında bir diyalog bulunduğunu, Suriye'deki son duruma bakıldığında bu durumun uluslararası bir tutum olduğunu ve birçok ülkenin bu yönde ilerlediğini kaydetti.