Ünlü Orta Çağ eserine restorasyon: 'Kâbus gibi...'

Orta Çağ Avrupası’nın önemli sanat eserlerinden Ghent Altar Panosu’nda yer alan kuzu figürüne yapılan restorasyona ‘korku verecek derecede insansı’ ve 'kâbus gibi' yorumları yapıldı.

Belçika'nın Gent kentinde bulunan St. Bavo Katedrali'nde yer alan, 1432 yılında Jan ve Hubert van Eyck kardeşler tarafından yapılan Ghent Altar Panosu'na restorasyon yapıldı.

Sputnik'te yer alan habere göre, yapılan restorasyon sonucu, panonun merkez panelindeki "kurban edilmiş kuzu" figürünün gözlerinin değiştiği ortaya çıktı.

Smithsonian Enstitüsü tarafından yayımlanan dergide figür için "korku verecek derecede insansı" yorumu yapıldı.

Dergide, daha önce yaşanmış restorasyon skandallarının aksine, çalışmanın "profesyonel bir ekip tarafından yürütüldüğü ve eserin orijinal haline döndürüldüğü" kaydedildi.

Restorasyon ekibinin başında yer alan Hélène Dubois, figürü "karikatür gibi" diye niteledi. Dubois, "Bu herkes için bir şok oldu. Erken Hollanda sanatında daha önce buna benzer bir şey hiç gözlemlenmedi" dedi.

Belçika Kraliyet Kültürel Miras Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, “Bu sonucu açıklayabilecek bir kelime yok” denildi.

Ghent Altar Panosu, yağlıboya kullanılan ilk büyük eser sayılıyor. Panonun, ‘Kuzunun Geri Dönüşü’ başlıklı bir etkinlikle 24 Ocak’ta görücüye çıkması planlanıyor.

Panodaki kuzunun üzerine 1150’de farklı bir sanatçı tarafından tekrar çizim yapılmıştı. Yüzyıllardır saklı kalan eser, 2018 yılında tekrar gün yüzüne çıkmıştı.