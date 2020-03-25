Ünlü caz müzisyeni KOVİD-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Caz müziğin ünlü isimlerinden saksafon sanatçısı Manu Dibango yeni koronavirüs nedeniyle Paris'te yaşamını yitirdi.

Afrika ezgilerini funk ritimle harmanlayan, caz müziğine yıllarını vermiş ünlü saksafon sanatçısı Manu Dibango Kovid-19 hastalığına yenik düştü.

Euronews'ta yer alan habere göre, Fransa'nın başkenti Paris'teki bir hastanede yaşamını yitiren sanatçı 86 yaşındaydı.

Kamerun doğumlu müzisyen 1972'deki "Soul Makossa" parçasıyla dünyaya adını duyurmuştu. Dibango, koronavirüs salgınında hayatını kaybeden dünyaca ünlü ilk sanatçılardan biri oldu.

Dibango'nun ölümüne ilişkin yapılan açıklamada sanatçının cenaze töreninin sıkı önlemler altında düzenleneceği, anma töreninin ise "mümkün olan en kısa zamanda" yapılacağı belirtildi.