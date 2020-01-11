Umman Sultanı Kabus bin Said öldü

Umman Sultanı Kabus bin Said 79 yaşında öldü. Bin Said için ülkede 3 gün yas ilan edildi.

Umman Sultanı Kabus bin Said 79 yaşında öldü.

Sputnik'in aktardığı Sultanlık Divanı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2014 yılından bugüne kadar iki kez tedavi için yurt dışına giden Sultan Kabus bin Said, son olarak 7 Aralık'ta sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü Belçika'dan 13 Aralık'ta ülkesine dönmüştü.

Vefatı nedeniyle 3 günlük yas ilan edilen ülkede, Umman Sultanı Kabus ölümünden önce yerine herhangi bir veliaht atamadı.

Umman Anayasası'nın 6. maddesine göre, Sultanlık makamının boş kalmasının ardından, Sultan ailesinin toplanarak 3 gün içinde tahta geçecek ismi belirlemesi gerekiyor.

Söz konusu bu 3 günlük sürede ortak bir isimde uzlaşılamazsa Ulusal Güvenlik Konseyi, Yüksek Mahkeme Başkanı, danışma konseyinin iki kanadının başkanları bir arada Sultan Kabus'un tahta geçmesi için önerdiği ismin yer aldığı zarfı açacak ve o kişi ülkenin başına geçecek.