UMH: Trablus havalimanına roket düştü, tüm uçuşlar askıya alındı

Libya’nın Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin elinde bulunan Mitiga Havalimanı'nın, bir roketin isabet etmesi üzerine kapatıldığı duyuruldu.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) yetkilisi Mitiga Havalimanı'ndan bugünden itibaren tüm uçuşların askıya alındığını açıkladı.

Mitiga Havalimanı, Libya'nın UMH kontrolündeki başkent Trablus'taki ana havaalanı.

‘ÇATIŞMALAR TBMM’DE TEZKERE KABUL EDİLDİKTEN SONRA ARTTI’

Al Arabiya gazetesi Türkiye’de Meclis'in Libya’ya UMH’yi desteklemek amacıyla asker yollamayı kabul etmesinin ardından “Kuzey Afrika ülkesinde çatışmaların artması korkusunun derinleştiğini" yazdı.

Reuters’se Trablus’taki hükümetin sahip olduğu tek havalimanın TBMM’de tezkerenin kabul edilmesinden birgün sonra hedef alındığını belirtti.

Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, Nisan ayından bu yana AKP’nin desteklediği UMH güçlerine karşı Trablus'un kontrolünü ele geçirmek için bir harekat başlatmışı.

Mitiga Havaalanı, bombardıman ve hava saldırılarından kaynaklanan riskler nedeniyle son yıllarda defalarca kapatıldı ve yeniden açıldı.

Havalimanı en son olarak yaklaşık 2 aylık bir kapanıştan sonra 12 Aralık'ta yeniden açılmıştı.

Havaalanını kapanmasına neden olan roket ateşinin nedeni ve kaynağı henüz belli değildi.