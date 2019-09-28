Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Afganistan davasıyla ilgili temyiz duruşması kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin temyiz dairesi, Afganistan savaşı sırasında işlenen muhtemel savaş suçlarına yönelik temyiz duruşmasının 4-6 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (ICC) temyiz dairesi, Afganistan savaşı sırasında işlenen muhtemel savaş suçlarına yönelik temyiz duruşmasının 4-6 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, dava ile ilgisi bulunan devletler, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin duruşmalara katılabileceği kaydedildi.

İlgili devletler 15 Kasım 2019, diğer kişiler ve kurumlar ise 15 Ekim 2019 tarihine kadar davaya ilişkin yazılı beyanda bulunabilecek.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) savcısı Fatou Bensouda'nın ABD askerleri, ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA), Taliban ve Afgan askerlerinin Afganistan'da işlediği olası savaş suçlarını soruşturma talebi Nisan ayında reddedilmişti.

Kararı "büyük bir uluslararası zafer" olarak niteleyen ABD Başkanı Donald Trump, Bensouda'nın vizesinin iptal edildiğini duyurmuştu.