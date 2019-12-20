Uluslararası Ceza Mahkemesi, Filistin'de işlenen savaş suçlarını soruşturacak

Uluslararası Ceza Mahkemesi, ‘Filistin topraklarında işlenen savaş suçları’yla ilgili soruşturma başlatmaya hazırlanıyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, “Filistin topraklarında işlenen savaş suçları”yla ilgili soruşturma başlatmak istediğini duyurdu.

Başsavcı Bensouda, Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze’de işlenen savaş suçlarıyla ilgili soruşturma açmak için makul dayanak bulunduğunu belirtti.

Karar, UCM'nin Filistinlilerin talebi üzerine bir ön inceleme başlatmasından beş yıl sonra geldi.

UCM Başsavcısı, konuyla ilgili açıklamasında, "Filistin'deki (Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi) durumla ilgili soruşturmaya devam etmek için 'makul dayanak' olduğu konusunda eminim. Bu bölgelerde savaş suçları işlendi ve işleniyor” dedi.

Başsavcı Fatou Bensouda, Filistin topraklarının yasal ve fiili statüsündeki belirsizlik nedeniyle soruşturma yapmak için UCM yargıçlarından karar talebinde bulunduğunu söyledi.

Euronews’un haberine göre sözkonusu soruşturma İsrail'in savaş suçlarının yanısıra Filistinlileri de kapsayacak.

İsrail, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin üyesi değil ancak Filistin, mahkemeye taraf 123 ülkeden biri.

İSRAİL'DEN TEPKİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Filistin topraklarında soruşturma yapma yetkisi bulunmadığını öne sürerek karara tepki gösterdi.

Netanyahu, "Mahkemenin dava yetkisi bulunmuyor. UCM yalnızca egemen devletler tarafından sunulan dilekçeler konusunda yetki sahibidir. Ancak Filistin hiçbir zaman devlet olmadı" diye konuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat ise "Savcının yakın gelecekte ön inceleme sonuçlarını, İsrail’in yasal görüşünü dikkate almadan yayımlamak üzere olduğunu biliyoruz" dedi.