Ukraynalı Neo Naziler Hong Kong eylemlerinde görüldü

Ukrayna'nın önde gelen Neo Nazi figürlerinin 'sokak gösterileri akademisi' içerikli toplantı düzenlemelerinden birkaç hafta sonra Hong Kong eylemlerine katıldıkları ortaya çıktı.

Ukrayna'da 2014'te gerçekleşen darbede faaliyette bulunan Neo Nazi liderlerinin Hong Kong'daki Çin karşıtı gösterilere katıldığı ortaya çıktı.

Sputnik'te yer alan habere göre, aşırı milliyetçi Azov Taburu'nun eski lideri Serhii Filimonov, sosyal medya hesabından Hong Kong eylemlerinde bulunduğu bir videoyu paylaşarak, "Hong Kong bizi akraba olarak karşıladı" dedi. Filimonov, başka bir paylaşımda "Özgürlük için savaşın, Hong Kong'un yanında durun" diye yazdı.

Videoda, Azov Taburu'nun bir başka eski üyesi Ihor Maliar ve 2014'te sendika binasını ateşe vererek 42 kişinin ölümüne neden olan Sağ Sektör örgütünün Odessa biriminin eski yöneticisi Serhii Sternenko da bulunuyor.

Söz konusu isimlerin, ayrıca Hong Kong eylemcilerinin işgal ettiği Politeknik Üniversitesi önünde poz verdiği görüldü.

'ARTIK NAZİ DEĞİLLER'

Hong Kong'da eylemlere katılan örgütlerden biri olan Gonor grubu, Hong Kong Center adlı Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan ziyarete gelen isimlerin "artık Azov üyesi olmadıklarını ve 'basit aktivistler' olduklarını söylediklerini" savundu. Açıklamada, "Bize artık Nazizme karşı olduklarına ve başka alternatif sağ grubu olduklarına ilişkin güvence verdiler" denildi.

ABD yönetimi, Hong Kong'da süren eylemlere açık destek verirken, Ukrayna'da 2014 yılında Neo Nazi örgütlerin sokağa çıkmasının ardından AB yanlısı darbe gerçekleşmişti.