Ukrayna ve Lugansk'tan açıklama: Temas hattındaki askerler geri çekiliyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko, Ukrayna birliklerinin Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki temas hattı olan Zolotoye'den geri çekilme sürecinin başladığını duyurdu. Lugansk'tan da aynı yönde bir açıklama geldi.

Ukrayna Temas Grubu'nun 1 Ekim'de Donbass'ın özel statüsü hakkındaki kanunu yürürlüğe koyma prosedürünü öngören "Steinmeier formülü"nün ardından Ukrayna ve Lugansk'tan yeni açıklama geldi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko, tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki temas hattı olan Zolotoye'de askeri birliklerin geri çekilme sürecine girildiğini duyurdu.

Pristayko, "Normandiya formatındaki görüşmeye kadar mutabakat sağladığımız bölgelerde çekilme gerçekleştirilecek. Şu anda Zolotoye'de çekilme işlemi yapılıyor, bugünden itibaren başlıyoruz" dedi.

Birliklerin çekilmesinin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Özel Gözlem Misyonu'nun gözlemcileri tarafından doğrulanacağını kaydeden Pristayko, Zolotoye'deki çekilmenin ve 7 günlük bir ateşkes rejiminin ardından Petrovskoye'de de çekilme faaliyetlerine başlanacağını belirtti.

LUGANSK'TAN AÇIKLAMA

Lugansk'ın Minsk müzakerelerindeki yetkili temsilcisi Vladislav Deynego da, bugün saat 13.00 itibarıyla Zolotoye'de birliklerin çekilme sürecinin başladığını açıkladı.

Deynego, "Ukrayna tarafının çekilmeyi gerçekleştirmeye hazır olduğunu çekilmeye 2 saatten daha az bir süre kala öğrenmemize rağmen, 1 Ekim'deki Ukrayna Temas Grubu toplantısında mutabık kalınan 7 Ekim tarihinde bu eylemleri gerçekleştirmeye hazırdık. Ukrayna tarafı hazır olduğunu açıklayınca, biz de ilk fırsatta harekete geçtik" diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 1 Ekim'de Minsk'te yapılan toplantının ardından "Birliklerin çekilmeye başlaması konusunda mutabakat sağlandı, herkesi tebrik ediyorum. Petrovskoye ve Zolotoye'deki birliklerin çekilmesinin sonuç vereceğine inanıyoruz" demişti.

"Steinmeier formülü"nün imzalanmasının ardından yapılması planlanan Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa liderlerinin gerçekleştireceği Normandiya Dörtlüsü zirvesinin Kasım ayı sonunda yapılması bekleniyor.