Ukrayna sınırları yabancılara kapatılıyor

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, KOVİD-19 salgınına ilişkin basın açıklaması yaptı.
Sputnik'te yer alan habere göre, Danilov, "48 saat sonra ülkemiz yabancı vatandaşlarına sınırlarını kapatacak" dedi.
Danilov, sınırların 2 hafta kapalı kalacağını açıkladı.
Ukrayna’da 12 Mart-3 Nisan tarihleri arasında eğitim kurumlarında karantina uygulanması ve kamuya açık etkinliklerin yasaklanması kararı alınmıştı.
Su ana kadar 3 yeni koronavirüs vakası görülen Ukrayna'da bir kişi yaşamını yitirdi.