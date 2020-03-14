Ukrayna sınırları yabancılara kapatılıyor

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, KOVİD-19 salgını nedeniyle 48 saat sonra yabancılara sınırları iki hafta kapatacaklarını duyurdu.
Cumartesi, 14 Mart 2020 09:41

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, KOVİD-19 salgınına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Danilov, "48 saat sonra ülkemiz yabancı vatandaşlarına sınırlarını kapatacak" dedi.

Danilov, sınırların 2 hafta kapalı kalacağını açıkladı.

Ukrayna’da 12 Mart-3 Nisan tarihleri arasında eğitim kurumlarında karantina uygulanması ve kamuya açık etkinliklerin yasaklanması kararı alınmıştı.

Su ana kadar 3 yeni koronavirüs vakası görülen Ukrayna'da bir kişi yaşamını yitirdi.

 