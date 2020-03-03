Ukrayna Komünist Partisi'nden Kiev'de Nazilerin anılması kararına tepki

Ukrayna Komünist Partisi, Kiev Kent Konseyi'nin Ukraynalı Nazilerin doğum günlerini, kutlanacak tarihler arasına dahil eden kararına tepki gösterdi. Partinin yayımladığı açıklamada 'bu alçak Neo-Nazizm gösterisini ve Nazi suçlularını yüceltilmesi gerçeğini' ifşa etme çağrısında bulunuldu.

Ukrayna Komünist Partisi, Kiev Kent Konseyi'nde Ukraynalı Nazilerin doğum günlerinde anılmasına yönelik karara ilişkin açıklama yaptı.

Doğum günlerinin kutlanmasına karar verilen Nazi ve işbirlikçilerinin isimlerini ve katıldıkları katliamları tek tek açıklayan Ukrayna Komünist Partisi, Kiev Kent Konseyi'nin bilgileri utanç dolu bir şekilde gizlediğine işaret ederek, kararın lanetlenmesi çağrısı yaptı.

Açıklama şöyle:

Sevgili yoldaşlar!

Kiev Kent Konseyi, 27 Şubat 2020 tarihinde oy çokluğuyla alınan kararla, Kiev'de anma ve yıldönümlerini kutlama tarihlerini belirledi. Kiev, bu yıl Nazi katillerin, haydutların, infazcıların ve anti-semitistlerin doğumgünlerini kutlayacak:

130 yaşında - Ivan Poltavets - Ostryanitsa - Nazi, Alfred Rosenberg ve Erich Koch'un yardımcısı, Ukraynalı Nazi Kazakların lideri.

100 yaşında - Vasil Levkoviç - Nazi işbirlikçisi, Dubno'da Ukrayna yedek polisinin kumandanı, Yahudi kıyımının düzenleyicisi, 5 bin Yahudi ve binlerce Polonyalının infazcı ve katili, bir savaş suçlusu.

115 yaşında - Ulas Samçuk - şeytani anti-semitist, Nazi işbirlikçisi, "Volyn" gazetesinin yayıncısı, OUN aktivisti, Rivne'deki Yahudi katliamının katılımcısı. Samçuk, Rivne'de 6 bini çocuk olmak üzere 25 bin Yahudi'nin öldürüldüğü günlerde Yahudilerin imhası için kışkırtma ve çağrıda bulundu. Samçuk, Kievli Yahudilerin Babi Yar'da öldürüldüğü günü "harika gün" olarak nitelemişti.

110 yaşında - Vasil Sidor - Nazi işbirlikçisi ve savaş suçlusu, Nahtigal taburu savaşçısı, 201inci Schutzmanscahft taburunun Obertsugführer'i, Yahudilere ve Polonyalılara yapılan kitlesel katliamların, Belarus'ta sivillere karşı cezai faaliyetlerin katılımcısı.

120 yaşında - Yuri Lipe - OUN aktivisti, Nazi işbirlikçisi, Ukraynalıların daha fazla üremesi gerektiği fikrinin mucidi.

120 yaşında - Vladimir Kubiyoviç - Nazi işbirlikçisi, SS "Galicia" tümeninin örgütleyicisi.

100 yaşında - Vasil Galasa - OUN aktivisti, 1941 yazında Batı Ukrayna'da Yahudi kıyımının örgütleyicisi, 1943-44'te Polonyalı nufüsun yok edilmesinin katılımcısı.

130 yaşında - Andriy Melnik, OUN lideri, Nazi işbirlikçisi, Nazi istihbarat servisleri ajanı, OUN üyeleri, işgal edilmiş Kiev'de yedek polis birliği kurmuştu. Melnik'e bağlı silahlı birlikler, Yahudilerin Babi Yar, Çernivtsi, Vinnitsa, Ziytomir ve diğer kentlerde katledilmesine dahil oldular.

Kiev Kent Konseyi'nin haber sitesinde bu bilgileri utanç dolu bir şekilde gizlediler. Ancak ultra-milliyetçi "Svoboda"nın bir hizibinin lideri Yuri Sirotyuk, bu bilgileri tam haliyle yayınladı.

Sevgili yoldaşlar, Ukrayna Komünist Partisi sizden bu alçak Neo-Nazizm gösterisini ve Nazi suçlularını yüceltilmesi gerçeğini yok saymamayı istemektedir. Bu bilgiyi medyada, meclis gündemlerinde olabildiğince geniş bir şekilde yaymak ve Ukraynalı yetkililerin benzer uygulama başvurularını lanetlemek için size çağrı yapıyoruz.

Ukrayna Komünist Partisi

Merkez Komite

Uluslararası İlişkiler Bürosu