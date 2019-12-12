Ukrayna Büyükelçisi'nden soL'a açıklama: Ülkemizde iç savaş yok

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, 9 Aralık tarihinde yayımlanan 'Normandiya Dörtlüsü, Ukrayna'daki mücadele süreci için toplandı' başlıklı habere ilişkin soL'a bir yanıt yollayarak, ülkede iç savaş olmadığını savundu.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, 9 Aralık tarihinde yayımlanan 'Normandiya Dörtlüsü, Ukrayna'daki mücadele süreci için toplandı' başlıklı habere ilişkin soL'a bir yanıt gönderdi.

Yanıtta, ülkede haberde geçtiği gibi iç savaş olmadığı, söz konusu kavramın "Rusya'nın propaganda kaynakları tarafından Kırım ve Donbass'taki olayları çarpıtmak amacıyla" kullanıldığı savunuldu.

Ukrayna Büyükelçiliği tarafından gönderilen yanıt şu şekilde:

"Sayın yetkili,

9 Aralık 2019 tarihinde gazetenizde 'Normandiya Dörtlüsü, Ukrayna'daki mücadele süreci için toplandı' başlıklı yazı yayımlandı.

Ukrayna Büyükelçiliği konuşma özgürlüğü prensiplerine saygı duyar ve gazetecilik faaliyetlerine hiçbir şekilde karışmaz. Ancak, bununla birlikte başlıkta kullanılan "iç savaş" kavramının kabul edilemez olduğunu belirtmek ister.

"İç Savaş" kavramı saldırgan ülke olan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı olan saldırısıdır. Bu durum uluslararası kamuoyu tarafından tanınmıştır. BM Genel Kurulu'nun 68/262 nolu "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü" isimli kararıyla Ukrayna'nın egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne uluslararası kabul görmüş sınırlar dahilindeki tüm taahhütler teyit edilmiştir.

Ayrıca Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü destekleme ve Kırım'ın Rusya tarafından işgalini tanımaması konusundaki Türkiye'nin net ve kararlı duruşunu hatırlatmak isteriz. Ankara resmi olarak Kırım'da düzenlenen sözde referandumu kınayarak 2014'te BM Genel Kurulu'nun "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü" kararına, 2016-2018 yıllarında "Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sevastopol şehrinde (Ukrayna) insan hakları durumu, 2018 yılında "Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sevastopol şehrinin, Karadeniz ve Azak Denizi'nin militarizasyonu" karar ve raporlara ortak oldu.

Ukrayna Büyükelçiliği, yukarıda bahsi geçen bilgileri düzeltmenizi ve ileride yayımlayacağınız yazılarda objektif terminolojiyi kullanmanızı rica eder. Ukrayna Büyükelçiliği ajansınızın muhabir ve editörleriyle işbirliği yapmaya ve Ukrayna'daki olaylarla ilgili doğru bilgi paylaşmanız için terminoloji ve gerçekler üzerinde çalışmaya hazır olduğunu bildirmek ister.

Saygılarımızla

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi

A. Sybiha"

UKRAYNA'DA NELER OLUYOR?

Ukrayna’da 2014 yılında gerçekleşen darbenin ardından Donetsk ve Lugansk bölgeleri tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti. Bağımsızlığın ilanının ardından ülkenin doğusunda çatışmalar başlamıştı. İki ay önce barış planının yürürlüğe girmesinin ardından bölgede ateşkes ilan edilmişti.

Ekim ayı başlarında, Ukrayna Üçlü Temas Grubu, AGİT denetiminde yapılacak yerel seçimleri ve Donbas'a özel bir statü garanti eden "Steinmeier formülü" adlı bir barış planı üzerinde anlaşma imzaladı.

1 Ekim’de Ukrayna Üçlü Temas Grubu, Belarus’un başkenti Minsk’te bir araya geldi ve “Steinmeier formülü” adlı bir barış planı üzerinde anlaşma imzaladı. Plan, ilk olarak 2016'da mekanizmayı öneren eski Alman Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'den adını alıyor.

Rusya, Almanya, Fransa ve Ukrayna’dan oluşan ‘Normandiya Dörtlüsü’, 3 gün önce Ukrayna’nın doğusunda süren barış müzakerelerini görüşmek üzere toplanmıştı.