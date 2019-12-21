UEFA'dan A Milli Takım'a 'asker selamı' cezası

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde asker selamı veren milli oyunculara kınama ve Türkiye Futbol Federasyonuna 50 bin avro para cezaları verdiğini duyurdu.

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 11 Ekim'de Arnavutluk ve 14 Ekim'de Fransa maçlarında asker selamı verdiği gerekçesiyle haklarında disiplin soruşturması açılan milli futbolcular ve TFF'ye ilişkin kararların verildiğini açıkladı.

Soruşturma sonucunda asker selamının "politik içerikli, uygun olmayan bir davranış olarak görüldüğü" belirtilerek, sporun doğasına aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle söz konusu maçlarda asker selamı veren futbolcular Merih Demiral, Umut Meraş, Burak Yılmaz, Mert Günok, Zeki Çelik, Cenk Tosun, Mahmut Tekdemir, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Sinan Bolat, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç ve İrfan Can Kahveci'ye kınama cezası verildi.

Asker selamının yanı sıra Türkiye ile Fransa arasında oynanan maçta yaşanan tribün olaylarının da göz önüne alındığının vurgulandığı açıklamada, TFF'ye 50 bin avro para cezası verildiği kaydedildi.

Türkiye ile Bulgaristan arasında 19 Kasım'da oynanan 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme maçında yaşanan benzer olaylar nedeniyle futbolcular ve federasyona açılan disiplin soruşturması ise kapatıldı.