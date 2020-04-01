UEFA, Haziran ayındaki tüm milli maçları erteledi

UEFA, Haziran ayında oynanması planlanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off maçlarının koronavirüs salgını sebebiyle Eylül ayına ertelendiğini açıkladı.

UEFA, kendisine bağlı tüm organizasyonların bir sonraki bildirime kadar ertelendiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "UEFA'ya bağlı tüm organizasyonlar, hazırlık maçları da dahil olmak üzere, bir sonraki bildirime kadar ertelenmiştir" denildi.

Böylece İstanbul'da düzenlenecek olan 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali de ertelenmiş oldu.

Üye ülke federasyonlarıyla yapılan video konferansın ardından Haziran ayında oynanacak tüm milli maçların ertelendiğini de açıkladı.

Haziran ayında oynanması planlanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off maçları koronavirüs salgını sebebiyle Eylül ayına ertelendi.