UEFA Başkanı Ceferin: Haziran sonuna kadar ligler geri dönerse, bu sezon tamamlanabilir

UEFA Başkanı Ceferin, Haziran sonuna kadar ligler geri dönerse, bu sezon tamamlanabileceğini söyledi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Mayıs ortası ile Haziran sonu arasında bir zamanda liglere başlanılması halinde futbol sezonlarının tamanlanabileceğini söyledi.

İtalya menşeli La Repubblica gazetesine konuşan Ceferin, belirttiği zaman diliminin sonrasında bu sezonun kaybedilmiş olacağını açıkladı.

UEFA Başkanı, kulüplere görüşmelerin devam ettiğini, son kararın ne zaman verilebileceğinin belirli olmadığını söyledi.

Ceferin, 2019-2020 fikstürlerinin, bir sonraki sezonun başında tamamlanması ve yeni sezonun biraz geç başlaması ile ilgili bir öneri olduğunu da söyledi.