Uçak seferlerinde büyük düşüş

Yeni koronavirüs salgınının ardından İtalya başta olmak üzere, Avrupa'nın güneyinde yapılan uçak seferlerinde son bir ayda gözle görülür düşüş yaşandı.
Çarşamba, 25 Mart 2020 12:48

Yeni koronavirüs salgınıyla birlikte Avrupa'nın güneyinde yapılan uçak seferlerinde son bir ayda hızlı düşüş yaşandı.

Hava trafiği haritası uygulaması Flightradar24, sosyal medya hesabından Avrupa'nın güneyinde yapılan 26 Şubat ve 25 Mart tarihli sefer sayılarının karşılaştırmasını gösteren bir görsel paylaştı.

Görsele göre, başta İtalya olmak üzere, kıtanın güneyinde yapılan uçak seferleri durma noktasına gelmiş durumda.

 

 