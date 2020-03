Uçak seferlerinde büyük düşüş

Yeni koronavirüs salgınıyla birlikte Avrupa'nın güneyinde yapılan uçak seferlerinde son bir ayda hızlı düşüş yaşandı.

Hava trafiği haritası uygulaması Flightradar24, sosyal medya hesabından Avrupa'nın güneyinde yapılan 26 Şubat ve 25 Mart tarihli sefer sayılarının karşılaştırmasını gösteren bir görsel paylaştı.

Görsele göre, başta İtalya olmak üzere, kıtanın güneyinde yapılan uçak seferleri durma noktasına gelmiş durumda.

Airspace over southeastern parts of Europe today at 08:45 UTC time. February 26th vs March 25thhttps://t.co/WmZ6XtUYpX pic.twitter.com/UQ6gcEiBu8

— Flightradar24 (@flightradar24) March 25, 2020