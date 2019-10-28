Üç ülkeden Bağdadi açıklaması

IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi’nin öldürülmesine ilişkin Fransa, İngiltere ve Irak'tan açıklama geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi’nin öldürüldüğünü duyurmasının ardından konuyla ilgili açıklamalar da gelmeye devam ediyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Bağdadi'nin öldürülmesi IŞİD'e büyük bir darbe, ancak bu yalnızca bir aşama" derken, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Terörist için erken emeklilik ancak örgütü için değil" açıklamasında bulundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bağdadi'nin ölümü terörle mücadelemiz için önemli bir an. Ancak IŞİD'in kötülükleriyle mücadelemiz hala bitmedi. Koalisyon ortaklarımızla IŞİD'in ölümcül, barbar eylemlerini tamamen ve sonsuza dek sona erdirmek için birlikte çalışacağız" açıklamasını yaptı.

Irak hükümeti tarafından yapılan açıklamadaysa "Fedakar bir ekibin bir yıldan uzun süredir devam eden çalışmaları sayesinde Irak Ulusal İstihbarat Servisi terörist Ebu Bekir El Bağdadi'nin yerini Suriye'nin İdlib bölgesinde kesin olarak saptamayı başardı. Bunu takiben ABD güçleri Irak istihbaratıyla koordinasyon içinde terörist El Bağdadi'yi yok etmek için bir operasyon yürüttü" denildi.