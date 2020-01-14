Üç Avrupa ülkesinden 'Nükleer Anlaşma' kararı

İngiltere, Fransa ve Almanya, İran'ın Nükleer Anlaşma taahhütlerine uymama kararının ardından, anlaşmaya yönelik 'anlaşmazlık mekanizması'nı devreye soktu.

İngiltere, Fransa ve Almanya'dan, İran'la 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (Nükleer Anlaşma) ilişkin bir karar geldi.

Financial Times'ta yer alan habere göre, İran'ın, nükleer anlaşma taahhütlerini yerine getirmeme kararı almamasının ardından üç ülke, anlaşmaya yönelik 'anlaşmazlık mekanizması'nı devreye soktu.

Söz konusu hamlenin Birleşmiş Milletler'in (BM) İran'a dönük yaptırımlarını yeniden uygulamaya başlamasına neden olabileceği belirtiliyor.

Avrupalı diplomatlar ise, durumun henüz bu aşamada olmadığını ve anlaşmanın kurtarılması için çaba göstermeye devam edildiğini kaydetti.

İran, General Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesinin ardından, nükleer anlaşmadaki taahhütlerin hiçbirisine uymayacağını açıklamıştı.