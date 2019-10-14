Türkiye'yi görüşmek için toplanıyorlar

AB üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanlarının, Türkiye'nin Suriye'ye dönük askeri harekatı ve Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıyla ilgili atacakları adımları görüşmek için bir araya gelecekleri bildirildi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Lüksemburg'da yapılacak AB Dış İlişkiler Konseyi öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

"Üye ülkelerin dışişleri bakanları, Türkiye'nin Suriye'deki askeri faaliyetleri ve (Doğu Akdeniz'deki) sondaj çalışmalarıyla ilgili ne tür adımlar atabileceklerini görüşecekler" diyen Mogherini, 17-18 Ekim'de düzenlenecek AB Lider Zirvesi'nde de bu iki konunun gündeme geleceğini söyledi.

Toplantıya Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in de katılacağını belirten Mogherini, "Bu çerçevede siyasi sürecin artan askeri gerginlikten nasıl korunacağını görüşeceğiz" diye konuştu.