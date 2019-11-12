Türkiye'ye kömür eleştirisi

Yayımlanan yeni bir uluslararası iklim raporunda, Türkiye'ye kömür enerjisini terk etmesi için çağrıda bulunuldu. Türkiye, 2018'de elektrik üretimi emisyonlarının en fazla arttığı iki G20 ülkesinden biri oldu.

"Climate Transparency" (İklim Şeffaflığı) adlı uluslararası girişim, "Brown to Green 2019" (Kahverengiden Yeşile 2019) raporunu açıkladı. Raporda Türkiye dâhil G20 ülkelerinin, küresel ısınmayı 1,5 derecede tutma hedefinden uzakta olduğu belirtildi.

DW Türkçe'nin haberine göre, Türkiye anlaşmayı 2016 yılında imzaladı ancak TBMM'den geçirmedi. "Brown to Green 2019" raporunda, anlaşmanın hâlen onaylanmamış olması Türkiye'nin eksi hanesine yazılırken Ankara'nın 2030 yılı için öngördüğü sera gazı emisyonu azaltımı hedefi "kritik derecede yetersiz" olarak tanımlandı. Türkiye, sera gazı emisyonlarını, artıştan azalış yöntemiyle 2020-2030 yılları arasında yüzde 21'e kadar azaltacağını bildirmişti.

G20 üyesi ülkelerin iklim krizi konusunda politikaları ve uygulamalarının incelendiği raporda, Türkiye'nin sera gazı emisyonlarının, G20 ortalamasının altında olduğu ancak halen elektriğinin yüzde 38'ini kömürle ürettiği belirtildi.

Türkiye'nin yeni termik santraller açmaya da devam ettiğinin hatırlatıldığı raporda, Türkiye'nin sera gazı emisyonlarının 1990-2016 yılları arasında yüzde 129 arttığı bildirildi.