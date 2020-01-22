Türkiye'den Kıbrıs'a 'Cenevre Konferansı' engeli

Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cenevre’de düzenlenen BM Silahsızlanma Konferansı’na gözlemci olarak katılmasını engelledi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Silahsızlanma Konferansı'na Kıbrıs'ın katılmasına yönelik onaylama sürecinde Türkiye'nin ret oyu verdiği belirtildi.

Kathimerini'de yer alan habere göre, Türkiye, söz konusu konferansta Kıbrıs'ı ilk defa engellerken, Türkiye temsilcilerinden biri, yaptığı açıklamada, Ankara'nın geçmişte Kıbrıs'ın katılımına yönelik engellemeden kaçındığını yalnızca hoşnutsuzluklarını dile getirdiğini kaydetti.

Bu yılın farklı olduğunu söyleyen temsilci, "Türkiye bu yıl katılma talebine destek vermeyecek" diye konuştu.

Engellemeden iki gün önce Kıbrıs, Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinden dolayı "korsan devlet" nitelendirmesinde bulunmuştu.

Hem Kıbrıs hem de Türkiye, bölgede doğalgaz arama hakkına sahip olduğunu dile getiriyor.