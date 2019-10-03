Türkiye'den Facebook'a ceza: Kullanıcıların veri gizliliği ihlal edildi

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Facebook'a kişisel verilerin korunmasına yönelik ihlal gerekçesiyle 1 milyon 600 bin TL (280 bin dolar) ceza verdi. Binlerce Türk'ün cep telefonu numarası ele geçirildi. Toplam kaç kişinin kişisel verilerinin sızdığı bilinmiyor.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Facebook’a toplamda 1 milyon 600 bin TL ceza verdi.

Facebook’un uygulamaları “başkasının gözünden gör”, “doğum günü kutlayıcı” ve “video yükleyici” özelliklerini kullananların ve belli miktardaki arkadaşlarının kişisel bilgileri hacker’lar tarafından ele geçirildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Facebook temsilcisi tarafından Kuruma gönderilen 14.10.2018 tarihli e-posta’da “Başkasının Gözünden Gör” ihlaline ilişkin bilgi verilerek bilgilendirmenin takip eden hafta içinde yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kuruluna arz edileceği ifade edilmesine rağmen, Facebook tarafından Kurul’a herhangi bir bildirim yapılmaması üzerine Kurulun re'sen inceleme yapma kararı aldığı belirtildi.

HTML KODU AÇIK OLARAK YAZILDI

Kullanıcıların erişim jetonu ise internet sayfasının HTML kodu üzerinden görüntülenebiliyor olması Facebook’un güvenlik zaafı olarak nitelendirildi.

FACEBOOK’U TÜRKÇE KULLANAN 280 BİN 959 KİŞİ ETKİLENDİ

Kurul, ihlalden Facebook kullanıcılarına ait ad, cinsiyet, doğum günü, ilişki durumu, eğitim geçmişi, din bilgisi, memleket, konum, Facebook’ta son zamanlarda yapılan aramalar, kullanıcının takip ettiği 500’e kadar başlıca hesaplar gibi kişisel verilerin etkilendiğini tespit etti. Kurul ayrıca Facebook’u Türkçe olarak kullanan 280.959 kullanıcının söz konusu veri ihlalinden etkilendiğini belirtti.

KAÇ KİŞİ ETKİLENDİ BİLİNMİYOR

280.959 kişinin, 133 bin 510 kullanıcının isim, telefon numarası veya e-posta bilgilerine ulaşıldığı belirtildi.

Geri kalan 143 bin 974 kullanıcının kullanıcı adı, cinsiyet, yerel ayarlar, ilişki durumu gibi bilgileri de ek olarak ele geçirildi.

143 bin 974 kullanıcının takip ettiği 500’e kadar ilişkili hesabın da bilgileri ele geçirildi. Toplamda kaç kişinin etkilendiği bilinmiyor.

1 MİLYON 600 BİN TL CEZA

Kurul, yaşanan veri ihlalinin oluşmaması için Kanunda öngörülen gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmadığını belirleyerek, veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmediği gerekçesiyle Facebook'u 1 milyon 150 bin lira idari para cezasına çarptırdı. Ayrıca, Kanunda yer alan "İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir." hükmü doğrultusunda, veri ihlali nedeniyle Kuruma gerekli bildirimde bulunulmaması nedeniyle Facebook'a 450 bin lira idari para cezası verilmesini de kararlaştırıldı.