Türkiye'de 'parasıyla vatandaşlık' tarifesine zam geliyor

Gayrimenkul yatırımı yoluyla vatandaşlık ediniminde alt sınırın bu yıl içinde 250 bin dolardan 500 bin dolara yükseltilmesi bekleniyor.

Antalya Homes Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe; Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yoluyla vatandaşlık uygulamasında alt sınırın 2020 yılı içerisinde 500 bin dolara yükseltilmesini beklediklerini açıkladı.

Gayrimenkul yatırımı yoluyla vatandaşlık uygulamasında alt sınır 2018 yılında 1 milyon dolardan 250 bin dolara düşürülmüştü.

Yabancıya konut satışında öne çıkan Antalya Homes Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe; "100’den fazla ülkeden ciddi bir talep alan Türkiye’nin, yatırımcı vizesi olarak da bilinen benzer programları uygulayan İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Malta gibi ülkelere kıyasla düşük kalan yatırım alt tutarını, 2020 yılının ikinci yarısında 250 bin dolardan 500 bin dolara çıkaracağını öngörüyoruz" dedi.

Son 5 yılda Türkiye’den en çok konut alan yabancı ülke vatandaşları ise Irak, Suudi Arabistan, İran, Rusya, ve Afganistan oldu.