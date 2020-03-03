Türkiye ve Rusya'dan 5 günlük aranın ardından ortak devriye

Rusya ve Türkiye askerleri 27 Şubat'tan bu yana ilk ortak devriyesini gerçekleştirdi.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, Rusya ve Türkiye askerlerinin Halep’te ortak devriye gerçekleştirdiğini söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre, basın toplantısında konuşan Juravlyov, “22 Ekim 2019’da imzalanan mutabakat uygulanmaya devam ediyor. Rusya ve Türkiye arasında Halep vilayetinde yeni bir ortak devriye gerçekleştirildi” dedi.

Bu, tarafların 27 Şubat'tan beri gerçekleştirdiği ilk ortak devriye oldu.

'RUS ASKERLER SERAKİB'DE'

Juravlyov ayrıca Rus askerlerinin, son günlerde cihatçıların saldırdığı Serakib kentine sevk edildiğini bildirdi.

Juravlyov, “M4- ve M5 karayolları üzerinde araçların ve sivil halkın engelsiz biçimde hareket edebilmeleri ve güvenliğin sağlanmasının önemi göz önünde bulundurularak, 2 Mart 2020 tarihi saat 17:00 itibarıyla Rus askeri polisleri Serakib kentine sevk edildi” dedi.

Juravlyov, askeri polislerin Halep, Rakka ve Haseke’de onlarca yerleşim biriminde devriye gerçekleştirdiğini, Rus Hava Kuvvetleri’ne ait hava araçlarının da havadan devriye yaptığını ekledi.