'Türkiye ordumuzun ihtiyaçları için 200 milyon TL verecek'

Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Sibiga, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kiev ziyareti kapsamında, Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için 200 milyon TL'lik finansal yardımın sağlanmasıyla ilgili anlaşmanın imzalanacağını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi, Erdoğan'ın Kiev ziyareti sırasında, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile bire bir görüşme gerçekleşeceğini ve ayrıca Türkiye-Ukrayna Üst Düzey Stratejik Konsey 8. Toplantısı'nın düzenleneceğini bildirmişti. Toplantı sonrasında bir dizi anlaşmanın imzalanması bekleniyor.

Sibiga, Ukrayna medyasına açıklamasında "Bu ziyaret sırasında imzalanacak anlaşmaya göre, Türkiye tarafı Ukrayna ordusunun ihtiyaçları, özellikle silah alımı için 200 milyon TL finansal yardım sunacak. Önceki yıllarda da bu rakamlarda benzer anlaşmalar imzalanmıştı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın ziyareti sırasında, göç alanındaki işbirliği ve acil durum servisleri arasındaki işbirliğine ilişkin anlaşmaların imzalanacağını dile getiren Sibiga, "Ayrıca ehliyetlerin karşılıklı olarak tanınması ile ilgili bir anlaşma imzalanacak. Bu, her iki ülkenin vatandaşlarının haklarını korumayı uygulamaya bir adım olacak" dedi.

Sibiga ayrıca Kiev'deki görüşmelerin gündeminde "politik diyalogu yoğunlaştırmaktan ekonomik işbirliğini derinleştirmek için gereken koşulların oluşturulmasına, insanlar arasındaki iletişimden kültürel işbirliğine kadar tüm anahtar konuların" masaya yatırılacağını da sözlerine ekledi.