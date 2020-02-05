'Türkiye Libya'ya onlarca cihatçı konuşlandırdı'

Türkiye'nin Libya'da Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek amacıyla El Kaide ve IŞİD bağlantılı paralı asker konuşlandırdığı öne sürüldü.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı iki askeri liderin ve bir Suriyeli savaş gözlemcisinin Associated Press'e (AP) aktardığına göre, Türkiye, Libya'nın Trablus kentine UMH'ye destek amacıyla cihatçı örgütlerle ilişkili 4 bin yabancı savaşçı gönderdi.

AP'ye konuşan Libyalı örgüt liderlerinden birinin yabancı savaşçıların "geçmişinin çok önemli olmadığını" söylediği, ancak diğer liderin "savaşçıların cihatçı geçmişleri nedeniyle Trablus hükümetinin imajını zedeleyebileceğinden endişeli olduğu"nu kaydettiği belirtildi.