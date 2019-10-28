Türkiye, İran, Rusya dışişleri bakanları yarın Cenevre’de buluşacak

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi toplantısı öncesinde yarın akşam Cenevre’de Türkiye, İran ve Rusya dışişleri bakanlarıyla bir araya geleceğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye Anayasal Komitesi’nin toplanmasından bir gün önce, yarın akşam Cenevre’de Türkiye, İran ve Rusya dışişleri bakanlarıyla bir araya geleceğini duyurdu.

Buna göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 29 Ekim akşamı, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile birlikte Cenevre’de Pedersen'le görüşecek.

Pedersen bugün yaptığı açıklamada “İnanıyoruz ki şu anda süren çatışma, kuzeydoğu ve İdlib de dahil Suriye’nin tamamındaki sorunları çözecek ciddi bir siyasi sürecin başlatılmasının öneminin bir başka kanıtı” dedi.