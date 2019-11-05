Türkiye internette 'özgür olmayan ülkeler' arasında

Freedom House (Özgürlük Evi) adlı düşünce kuruluşunun yayınladığı yıllık 'İnternet Özgürlüğü' raporuna göre Türkiye, bu yıl da 'özgür olmayan ülkeler' arasında yer aldı.

Düşünce kuruluşu Freedom House (Özgürlük Evi), dünya genelinde internet özgürlüğünün değerlendirildiği yıllık "İnternet Özgürlüğü" raporunun dokuzuncusunu yayımladı.

Bu yıl "Sosyal Medya Krizi" başlığını taşıyan raporda Haziran 2018 ve Mayıs 2019 tarihleri arasında 65 ülke, internet özgürlüğü açısından değerlendirilirken, söz konusu 65 ülke, "Özgür", "Yarı Özgür" ve "Özgür Olmayan" şeklinde üç ayrı kategoride sınıflandırıyor.

TÜRKİYE, 'ÖZGÜR OLMAYAN' KATEGORİSİNDE

"İnternete erişimin önündeki engeller", "internette paylaşılan içeriğin kısıtlanması" ve "internet kullanıcılarının haklarının ihlali" başlıkları üzerinden yapılan sınıflandırmaya göre Türkiye 37 puanla "özgür olmayan ülkeler" kategorisinde yer aldı. Türkiye, geçen yılki raporda da aynı kategoride yer almıştı.

Raporda, Türkiye'ye dair 24 Haziran 2018'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde bazı internet kullanıcılarının AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyada hakaret ettikleri gerekçesiyle tutuklanması örnek gösteriliyor.

Rapora göre, Türkiye'nin 'özgür olmayan ülkeler' kategorisinde bulunmasına neden olan etkenler arasında internette siyasi, sosyal ya da dini içeriklerin engellenmesi, hükümet yanlısı yorumcuların internet üzerinde yürütülen tartışmaları manipüle etmesi, bilişim ve iletişim teknolojileri kullanıcılarının ya da blogcuların tutuklanması, hapse atılması ya da paylaştıkları siyasi veya sosyal içerikler nedeniyle uzun süre gözaltında tutulması ve muhaliflere ya da insan hakları kuruluşlarına karşı teknik saldırılarda bulunulması yer alıyor.

ABD MERKEZLİ DÜŞÜNCE KURULUŞU

ABD merkezli düşünce kuruluşu olan Freedom House'un raporlarında, "özgürlük" değerlendirmeleri, "ABD demokrasisine uygunluk" tanımlaması üzerinden yapılıyor.

"İnternet özgürlüğü" raporuna göre, sosyal medya platformlarındaki özgürlükler, Çin ve Rusya gibi "otoriter güçler" tarafından kısıtlanırken, raporda ABD'nin söz konusu özgürlükleri "denetleme zorunluluğu" rolü üzerinde duruluyor.

Geçen yıl yayımlanan raporda darbe girişiminin yaşandığı Venezuela'daki "internet kısıtlamaları" ile Türkiye'de yaşanan "sosyal medya gözaltıları" aynı kategoride değerlendirilirken, 5 yılı aşkın süredir sosyal medya gözaltılarının yaşandığı Türkiye, "özgür olmayan ülkeler" kategorisine geçen yıl giriyor.