Türkiye ile Rusya ortak devriyelere yeniden başladı

Rusya, Türkiye'nin iki haftadır katılmadığı Suriye'nin kuzeyindeki ortak devriyelere yeniden katıldığını açıkladı.

Türkiye'nin Rusya ile Suriye'nin kuzeyindeki ortak devriye faaliyetlerine iki haftalık aranın ardından yeniden katılmaya başladığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada "En son ortak Rus-Türk devriyesi gerçekleştirilmiştir" denildi.

Dün yapılan ortak devriyenin Haseke'de gerçekleştirildiği daha sonra Rusya'nın ayrı olarak Rakka'da da devriye gezdiği bildirildi.

Interfax ajansı Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkilinin Türkiye'nin Rusya ile Ekim ayından beri Suriye'nin kuzeyinde sürdürdüğü ortak devriyelere 3 Şubat'ta katılmayı durdurduğunu söylediğini aktardı.

7 Şubat'ta Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen toplantıda bir askeri yetkili TSK'nin sözkonusu devriyelere katılmama gerekçesini "olumsuz hava koşulları" olarak açıklamıştı.

Dün Moskova'da Türk ve Rus heyetler arasında İdlib konusundaki görüşmelerin sürdüğü sırada Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye'nin son ortak devriyeye katıldığı bildirildi.

