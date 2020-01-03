Libya'ya askeri yardım yapılmasına olanak sağlayan tezkerenin TBMM'den geçmesi üzerine Türkiye Barış Komitesi 'Savaş hayallerinden vazgeçilmelidir' başlığıyla açıklama yayımladı.

Türkiye Barış Komitesi'nin açıklaması şu şekilde:

SAVAŞ HAYALLERİNDEN VAZGEÇİLMELİDİR



Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin çağrısıyla bu ülkeye askeri yardım yapılmasına olanak sağlayan tezkere TBMM'den geçti. Bu tezkere, AKP'nin yeni savaş maceralarına atılma hevesini göstermektedir.



2011'de başlayan Suriye'ye dönük emperyalist saldırganlığın bir parçası olan AKP hükümeti, Yeni Osmanlıcı politikalarının bu ülkede iflas etmesinin ardından, bu müflis politikalara yeniden can vermek için yeni maceralar aramaktadır.



Libya'ya yapılacak askeri sevkiyat, zaten ciddi bir savaş tehlikesi barındıran Doğu Akdeniz'deki gerginliği artıracaktır. Bu bölge, bazı ülkelerin ortak çabasıyla, emperyalist ülkelerin ve tekellerin tahakkümlerini artırdığı bir yere dönüşmektedir. Buna karşı hareket ettiği görüntüsü veren AKP hükümeti, elini güçlendirme çabasıyla sözü edilen dönüşümden pay alma peşindedir.



Libya'nın parçalanmasına ses çıkarmayıp, bunun parçası olan hükümet, bölge halklarının barışa kavuşmasının önüne yeni bir engel çıkartmaktadır. Bu hamle, askerlerimizin kanının dökülmesiyle sonuçlanacak, bölgedeki bütün halkları ateşe atmak anlamına gelecektir.



Barış için; tezkere derhal geri çekilmelidir. Hükümetin maceracı politikaları sona erdirilmelidir. Barışa ulaşmak için bölgedeki bütün ülkelerde yaşayan halklar, emperyalizmin ve her türlü saldırganlığın karşısına dikilmelidir.



Türkiye Barış Komitesi