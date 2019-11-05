Türkiye, Avrupa Konseyi'ne katkı payını minimumda tuttu

Türkiye, Avrupa Konseyi'ne 2016 yılında 33 milyon euroya yükselttiği katkı payını bir yıl sonra 14 milyon euroya çekti.

1 Ocak 2016'dan itibaren Türkiye'nin Avrupa Konseyi'ne finansal katkı payı 13,6 milyon avrodan 33,5 milyon avroya yükselmişti. Fakat AB ile ilişkilerin kötüleşmesiyle de birlikte Aralık 2017'de Türkiye bu katkıyı ciddi oranda tırpanladı. Böylece Avrupa Konseyi'ne katkı payını yeniden 14 milyon 318 bin avroya düşürdü. Bu yıl da katkı payı 14 milyon 318 bin 688 Avro'da kaldı.

Euronews'ın haberine göre Ankara 14 Ocak 2015 tarihinde tıpkı Almanya ve Fransa gibi 1 Ocak 2016'dan itibaren Avrupa Konseyi'ne en çok katkı payı sağlayan ülkeler arasında girmek istediğini bildirdi. Bu, Avrupa Konseyi'nin kasasına 19 milyon 900 bin avro ek katkı anlamına geliyordu.

Avrupa Konseyi'ne en büyük finansal katı payı sağlayan ülkelerin dilleri Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) resmi dil olarak kabul ediliyor. Türkçe, Almanca, Rusça, Fransızca, İtalyanca ve İngilizcenin yanı sıra Avrupa Konseyi'nin resmi dilleri arasında girdi. Türkiye'nin AKPM'deki temsilci sayısı da 12'den 18'e yükseldi.

Ancak Türkiye'de 2016 yılında yaşanan darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL ile birlikte Avrupa Birliği ile Ankara ilişkileri durma noktasına geldi.

Avrupa Konseyi'ne katkı payı sağlayan ülkeler: