Türk yetkili: İdlib'de bütün seçenekler masada, bölgeye 300 askeri araç gönderildi

Reuters'a konuşan bir Türk yetkili, İdlib’de bütün seçeneklerin masada olduğunu belirtti.

Türkiye’den üst düzey bir yetkili, İdlib’e takviye güçler göndermesinin ardından Reuters haber ajansına açıklamalarda bulundu.

İsminin açıklanmasını istemeyen Türk yetkili, İdlib bölgesine "önemli miktarda askeri ve teçhizat desteğinin sağlandığını" kaydetti.

Yetkili, Cumartesi günü bölgeye geçen askeri araç sayısını 300 olarak açıkladı ve bu rakamın bu ay içinde toplam bine ulaştığını söyledi. Bununla birlikte gözlem noktalarındaki asker sayısıyla ilgili bilgi verilmedi. Yetkili, gözlem noktalarının "tamamıyla güçlendirildiğini" söyledi.

Türk yetkili Suriye’nin Rusya’nın desteğiyle bütün anlaşmaları ihlal ettiğini öne sürerek, her türlü olaya karşı hazırlıklı olunduğunu, bütün seçeneklerin masada olduğunu belirtti.

Yetkili, Ankara’da Rus yetkililerle görüşmenin olumlu geçtiğini söyledi.

SOHR: 5 BİN ASKER İDLİB'E GEÇİŞ YAPTI

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) de, geçen hafta 5 bin askerin ve bin 240 Türk askeri aracının İdlib’e geçiş yaptığını belirtti.