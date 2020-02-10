Türk ve Rus heyetleri ikinci kez Beştepe'de görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın başkanlık ettiği Türk heyeti ile Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlığındaki Rus heyeti arasında Beştepe'de İdlib üzerine bir görüşme gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki heyet, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlığındaki heyetle Beştepe'de görüştü.

Rusya'dan gelen heyetle ilk görüşme bugün Dışişleri Bakanlığı'nda yapılmıştı. İlk görüşmenin sürdüğü sırada Milli Savunma Bakanlığı Suriye ordusunun TSK unsurlarına yaptığı topçu ateşiyle 5 askerin yaşamını yitirdiğini, 5 askerin yaralandığını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından Rus heyet ile ikinci görüşme Beştepe'de yapıldı.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada "'Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın başkanlığındaki heyet ile Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi başkanlığında siyasi, askeri ve istihbari temsilcilerden oluşan Rus heyeti ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen görüşmede İdlib’deki son durum ele alınmıştır" denildi.

Açıklamada görüşmede İdlib'deki gözlem noktasına yapılan saldırının "en sert şekilde" kınandığı ve "meşru müdafaa hakkı çerçevesinde cevap verileceği" belirtilerek "Astana ruhuna aykırı şekilde askerlerimize ve gözlem noktalarımıza yönelik bu saldırıların derhal durdurulması gereği şiddetle vurgulanmıştır. Soçi Mutabakatının açıkça ihlal edildiği belirtilerek anlaşmanın garantörlerinden olan Rusya Federasyonu'nun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği mesajı verilmiştir" denildi.

