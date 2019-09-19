Tunus’un eski cumhurbaşkanı Bin Ali öldü

1987’den 2011’e kadar Tunus’un cumhurbaşkanı olan Zeynel Abidin Bin Ali 83 yaşında öldü.

Tunus Dışişleri Bakanlığı, eski Tunus Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali’nin bugün öldüğünü duyurdu.

Bu ayın başlarında, eski cumhurbaşkanının Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da hastaneye kaldırıldığı ve kritik durumda olduğu haberleri basına yansımıştı.

2011’de devrilmesini takiben, Bin Ali eşi ve üç çocuğuyla Suudi Arabistan'a kaçmıştı ve geçici Tunus hükümeti Interpol'den Bin Ali’nin tutuklanması için uluslararası tutuklama emri çıkarmasını istemişti. 2011 yılında bir mahkeme, Bin Ali’nin eşini 35 yıl hapis cezasına çarptırırken Bin Ali hakkındaysa 2013’te idam kararı çıkmıştı.