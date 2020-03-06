Tunus'ta ABD elçiliği yakınlarında bombalı saldırı

Tunus'ta ABD elçiliği yakınlarında bombalı saldırı yaşandığı belirtiliyor.
Cuma, 06 Mart 2020 13:51

Tunus'un başkentinde ABD Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı düzenlendiği belirtiliyor.