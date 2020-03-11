Tükürüğünü metroda tutunma borusuna sürdü, gözaltına alındı

Belçika’da metroda maskeli bir adam, ağzına götürdüğü eline tükürüğünü bulaştırarak metronun tutunma borusuna sürdü. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine şüpheli gözaltına alındı.

Yeni koronavirüs'ün görüldüğü ülkelerden olan Belçika'nın başkenti Brüksel’de metroya binen maskeli adam, yüzündeki maskeyi aşağıya çekerek parmaklarını ağzına götürdü.

Sputnik'te yer alan habere göre, tükürükle ıslattığı parmaklarını metroda bulunan tutunma borusuna süren adamın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından söz konusu görüntülerdeki adamın gözaltına alındığı açıklandı.

Brüksel Toplu Taşıma Kurumu’ndan yapılan açıklamada, "Alkollü olduğu belirlenen adam, polis ve güvenlik ekiplerimiz tarafından durduruldu" denildi.

Belçika'da şu ana kadar 267 KOVİD-19 vakası görüldü.