TSK'nin roket atışının ardından cihatçılar Suriye ordusuna saldırı başlattı

TSK tarafından Halep'in batısında ilerleyen Suriye ordusuna karşı düzenlenen roket saldırısının ardından cihatçıların harekete geçtiği belirtiliyor.

Suriye'de TSK tarafından Halep'in batısında ilerleyen Suriye ordusuna karşı roket saldırısı düzenlendi. Eş zamanlı olarak cihatçı militanların da Suriye ordusuna karşı harekete geçtiği belirtiliyor.

Öte yandan cihatçılar tarafından paylaşılan görüntülerde TSK tanklarının da saldırıya katıldığı görüldü.

Al Masdar'da yer alan habere göre TSK'nin roket atışının ardından cihatçılar tarafından Suriye ordusunun Kefr Halep'in batısındaki mevzilerine intihar saldırısı düzenlendi.

Haberde intihar saldırısı sonrası cihatçıların ve TSK destekli ÖSO militanlarının Suriye Ordusu'na karşı saldırı başlattığı ancak henüz bir ilerleme kaydedemediği belirtildi.

Cihatçıların bu saldırısının Suriye ordusu tarafından batı Halep'te bir dizi bölgede kontrolün sağlanmasının ardından geldiği ifade edildi.